Ильхам Алиев: Наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа

В середине XIX века Азербайджан стал первой нефтедобывающей страной в мире. В то время мы производили половину мировой добычи нефти. Возможно, многие не знают, что нефть на море впервые была добыта еще в середине ХХ века также азербайджанскими нефтяниками

В середине XIX века Азербайджан стал первой нефтедобывающей страной в мире. В то время мы производили половину мировой добычи нефти. Возможно, многие не знают, что нефть на море впервые была добыта еще в середине ХХ века также азербайджанскими нефтяниками.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Сегодня, в период нашей независимости, наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа. Динамичное развитие Азербайджана в период независимости демонстрирует, что мы правильно распоряжались нашими ресурсами", - подчеркнул глава государства, добавив, что наша страна использовала эти ресурсы для построения сильной экономики.