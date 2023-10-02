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Ильхам Алиев: Наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа

Ильхам Алиев: Наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа В середине XIX века Азербайджан стал первой нефтедобывающей страной в мире. В то время мы производили половину мировой добычи нефти. Возможно, многие не знают, что нефть на море впервые была добыта еще в середине ХХ века также азербайджанскими нефтяниками
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 11:47
Ильхам Алиев: Наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа

В середине XIX века Азербайджан стал первой нефтедобывающей страной в мире. В то время мы производили половину мировой добычи нефти. Возможно, многие не знают, что нефть на море впервые была добыта еще в середине ХХ века также азербайджанскими нефтяниками.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Сегодня, в период нашей независимости, наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа. Динамичное развитие Азербайджана в период независимости демонстрирует, что мы правильно распоряжались нашими ресурсами", - подчеркнул глава государства, добавив, что наша страна использовала эти ресурсы для построения сильной экономики.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Our natural resources serve the benefit of people of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizim təbii sərvətlərimiz Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə istifadə edilib"

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