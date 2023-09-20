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Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись

Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись Сегодня утром нам сообщили, что наши условия приняты. Кроме того, представители армянской общины, проживающие в Карабахе, которые несколько месяцев отказывались встречаться с нашими представителями, готовы встретиться с нами в указанном нами месте - в гор
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 21:16
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись

Сегодня утром нам сообщили, что наши условия приняты. Кроме того, представители армянской общины, проживающие в Карабахе, которые несколько месяцев отказывались встречаться с нашими представителями, готовы встретиться с нами в указанном нами месте - в городе Евлахе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Говоря об условиях Азербайджана по прекращению антитеррористических мероприятий, глава государства отметил: "Мой ответ был таков, что Азербайджан, как всегда, верен своему слову. Это знают и наши друзья, и враги. Наше слово так же ценно, как и наша подпись, и если наши условия, конечно, будут приняты, наши мероприятия, военные мероприятия будут прекращены, и сегодня в 13:00 было объявлено о прекращении огня. К сожалению, противоположная сторона не полностью соблюдала режим прекращения огня. Даже после объявления прекращения огня наши позиции попали под обстрел. Тем не менее, в принципе, наши условия были полностью приняты".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir"

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