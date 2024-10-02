Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по проблемам пропавших без вести

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей знать правду", проходящей в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей знать правду", проходящей в Баку.

Как сообщает Report, текст обращения зачитал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев.

Конференция проводится совместно Государственной комиссией и Международным комитетом Красного Креста.