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Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по проблемам пропавших без вести

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по проблемам пропавших без вести Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей знать правду", проходящей в Баку.
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 09:45
Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по проблемам пропавших без вести

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей знать правду", проходящей в Баку.

Как сообщает Report, текст обращения зачитал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев.

Конференция проводится совместно Государственной комиссией и Международным комитетом Красного Креста.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər probleminin həlli mövzusundakı konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Ilham Aliyev addresses participants of int'l conference on problem of missing persons

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