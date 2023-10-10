Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники заседания!

Искренне приветствую вас по случаю 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в нашей культурной столице - священном для азербайджанского народа городе Шуша.

Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества и придает особое значение отношениям с государствами-членами организации. ОЭС обладает благоприятными возможностями с точки зрения более эффективного использования гигантского экономического потенциала нашего региона, развития сотрудничества между странами региона в экономической и торговой сферах. Азербайджан - сторонник расширения сотрудничества в рамках организации во всех сферах. Выражаю благодарность за объявление несколько дней назад города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год.

Вы приехали в Азербайджан в очень знаменательный и исторический период. Наш народ переживает радость, гордость восстановления суверенитета, конституционного строя Азербайджана. Устранение спустя тридцать лет существовавшей на наших территориях "серой" зоны, ликвидация сепаратизма - это торжество международного права и справедливости.

Азербайджан всегда был сторонником мира и автором мирных инициатив в регионе. Исходя из принципа решения региональных вопросов при непосредственном участии стран региона, Азербайджан выдвинул формат сотрудничества 3+3. В настоящее время возникли исторические условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества.

Сразу после освобождения в 2020 году наших исконных земель от армянской оккупации здесь начались крупномасштабные восстановительные и созидательные работы. За короткий промежуток времени на этих территориях были реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе построены и сданы в эксплуатацию два новых аэропорта. А третий аэропорт в настоящее время строится в Лачыне. Выражаю признательность братским Узбекистану и Казахстану за уже построенную школу и строящийся творческий центр в городе Физули. Мы оцениваем это как еще одно наглядное проявление братства, солидарности и дружбы между нашими странами.

Программа "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории входит в число наших национальных приоритетов. В рамках успешно реализуемой программы на сегодняшний день обеспечено возвращение переселенцев в города Лачын, Физули, села Агалы, Забух и Талыш. В предстоящие 3 года планируется вернуть в родные края до 100 тысяч переселенцев. Реализуемые проекты создают благоприятные условия для возрождения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, устойчивого расселения населения, а также превращения этих территорий в высокоразвитый регион.

Одним из самых тяжелых последствий 30-летней оккупации для азербайджанского народа является умышленное причинение ущерба нашему культурному наследию, имеющему общечеловеческое значение, в том числе всем памятникам исламской религии. К сожалению, за этот период были разрушены до основания 65 из 67 мечетей, а в отношении остальных мечетей были совершены такие оскорбительные действия, как содержание в них животных. На днях был выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева еще одной мечети – Малыбейлинской. Все это означает оскорбление чувств не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира.

Определение темы председательства Азербайджана в ОЭС как "Зеленый переход и взаимные связи" представляет в настоящее время особую актуальность. Такие вопросы, как декарбонизация, увеличение видов "зеленой" энергии, составляют основу повестки дня устойчивого развития нашей страны. В то же время широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зонами "зеленой" энергии, осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село".

Азербайджан также является надежной транзитной страной, и наша транспортно-логистическая инфраструктура открыта для всех стран ОЭС. Учитывая растущую потребность в грузоперевозках по маршруту Восток-Запад, мы наметили увеличить объем грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, с 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Кроме того, с Исламской Республикой Иран достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дорог, которые создадут возможность выхода в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию этой страны. В то же время Азербайджан активно работает над дальнейшим расширением пропускной способности транспортного коридора Север-Юг.

Уверен, что данное заседание станет важной платформой для полезного обмена мнениями о новых возможностях сотрудничества и координации усилий во имя устойчивого развития и процветания наших стран и региона в целом, будет способствовать обогащению взаимовыгодного партнерства новым содержанием.

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе заседания".