Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Уважаемые гости, дамы и господа!

Сердечно приветствую вас по случаю начала работы "Бакинской энергетической недели".

Это значимое событие играет роль важной платформы для представления наших достижений в энергетической сфере и обсуждения будущих приоритетов. Мы участвуем уже в 30-м по счету, юбилейном мероприятии, что еще раз подтверждает его успешную историю и значение.

Сформировавшись как логическое продолжение выставки Caspian Oil & Gas, начало которой было заложено по инициативе и при поддержке великого лидера Гейдара Алиева, "Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием в энергетической сфере. Способствуя развитию энергетической дипломатии, установлению стратегических партнерских отношений и укреплению позиций нашей страны на глобальной энергетической карте, оно вошло в историю как наш первый национальный выставочный бренд.

За минувшие годы эта инициатива расширилась в соответствии с глобальными тенденциями в энергетической сфере и приобрела формат "Бакинской энергетической недели". "Бакинская энергетическая неделя", на которой обсуждается широкий спектр вопросов - от традиционных источников энергии до возобновляемой энергии, - уже признана авторитетным форумом, где формируются новые подходы и международный энергетический диалог.

В то же время это мероприятие является наглядным свидетельством успешного пути, пройденного Азербайджаном в энергетической сфере, его международного авторитета и дальновидного стратегического видения. Укрепление энергетической безопасности, диверсификация энергопоставок и устойчивое развитие зеленой энергетики сегодня входят в число ключевых приоритетов нашей страны. Проводимая в этом направлении работа еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного партнера на глобальном энергетическом рынке. Это подтверждают как масштабность мероприятия, так и его международный охват. "Бакинская энергетическая неделя", в которой принимают участие компании из восьмидесяти стран мира, является показателем значимого места, которое Азербайджан занимает в международном энергетическом сотрудничестве.

Развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергетики является основным направлением устойчивой и энергетической стратегии. Успешные стратегические подходы создают новые возможности для устойчивого развития Азербайджана в энергетическом секторе. Реализуемые инициативы также отражают наше ответственное отношение к охране окружающей среды и наши амбиции стать лидером в энергетической сфере.

Уверен, что Бакинская энергетическая неделя, оставаясь приверженной своим богатым традициям и принципу открытости инновациям, внесет весомый вклад в углубление международного диалога, налаживание нового партнерства и развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Еще раз поздравляю организаторов и всех участников с представленными на сегодняшнем мероприятии выставками, желаю каждому из вас плодотворных дискуссий, успешных проектов и прочного сотрудничества!"