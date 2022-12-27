Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников ASAN Хidmət

Президент Ильхам Алиев по случаю Дня профессионального праздника работников ASAN xidmət и 10-й годовщины начала деятельности первого центра ASAN xidmət подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гра

Президент Ильхам Алиев по случаю Дня профессионального праздника работников ASAN xidmət и 10-й годовщины начала деятельности первого центра ASAN xidmət подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Как передает Report, за плодотворную деятельность в усовершенствовании государственных услуг наградить следующих сотрудников:

Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Мехтиева Ульви Рамиз оглу

Медалью "За отличие на государственной службе"

Азадалиева Эльвина Сарвар оглу

Байрамова Сабухи Микаил оглу

Акберова Адиля Садреддин оглу

Гусейнова Эльвина Акиф оглу

Мамедова Эльшана Рамиз оглу.