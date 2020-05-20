Президент Азербайджана: На сегодняшний день мы оказали помощь 13 странам

"На сегодняшний день мы оказали помощь 13 странам, и говорить об этом стали только в последнее время. Мы отправили самолетами сотни тонн помощи".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с новым центром DOST.

"Отправили производимые в Азербайджане дезинфекционные, защитные средства и другие предметы, но не рекламировали это. Мы делали это, считая своим моральным долгом, для стран, которые обратились к нам. Мы знаем, что финансовое положение этих стран не позволяет им принимать необходимые меры. Уверен, что эта помощь спасла много человеческих жизней. Это главное. Таким образом, оказана помощь 13 странам, а также трем международным организациям. Это еще раз демонстрирует нашу ответственность", - добавил глава государства.