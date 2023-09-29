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Ильхам Алиев: На сегодняшний день в свои дома возвратились более 2 тысяч бывших вынужденных переселенцев

Ильхам Алиев: На сегодняшний день в свои дома возвратились более 2 тысяч бывших вынужденных переселенцев На сегодняшний день уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 14:37
Ильхам Алиев: На сегодняшний день в свои дома возвратились более 2 тысяч бывших вынужденных переселенцев

На сегодняшний день уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Обратив внимание на то, что пострадавшие от армянской оккупации вынужденные переселенцы жили в различных частях Азербайджана, глава государства сказал: "Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны — Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села".

По мнению президента, это явление тоже надо изучать и оценивать. "Сейчас все говорят об урбанизации, в том числе и в Азербайджане. Мы сталкиваемся с этой проблемой на протяжении многих лет: люди уезжают из сел в большие города, ибо там больше возможностей для трудоустройства и жизни. Но сейчас, в то же время, мы наблюдаем обратное", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: More than 2,000 former IDPs have already returned to their homes
Версия на азербайджанском языке Prezident: "2000-dən çox keçmiş məcburi köçkün evlərinə qayıdıb, ilin sonuna qədər bu say 5 500-ə çatdırılacaq"

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