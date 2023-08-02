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Ильхам Алиев: Мы - страна, восстановившая справедливость силой, были авторами нового мирного процесса

Ильхам Алиев: Мы - страна, восстановившая справедливость силой, были авторами нового мирного процесса Подписание Декларации 10 ноября 2020 года на самом деле не обеспечивало устойчивого мира. Это не был мирный договор. Это де-факто был акт о капитуляции Армении.
Внутренняя политика
2 августа 2023 г. 10:09
Ильхам Алиев: Мы - страна, восстановившая справедливость силой, были авторами нового мирного процесса

Подписание Декларации 10 ноября 2020 года на самом деле не обеспечивало устойчивого мира. Это не был мирный договор. Это де-факто был акт о капитуляции Армении.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что Азербайджан начал выдвигать инициативы, чтобы найти окончательное решение конфликта с Арменией и сделал это публично, глава государства отметил: "Мы объявили, что нам необходимо подписать мирный договор. Но, опять же, все было расплывчато. Тогда мы разработали принципы мирного соглашения, которые представляют собой хорошо известные принципы международного права, а именно: взаимное признание территориальной целостности, суверенитета, международных границ друг друга, делимитация границ, неприменение силы или угроза силой. И мы выдвинули наше предложение. Мы - страна, пережившая тридцатилетнюю оккупацию и восстановившая справедливость силой. Мы были авторами нового мирного процесса. Я бы не сказал, что он идет очень гладко, но мы все равно не теряем оптимизма, ибо сейчас мы ведем очень активные переговоры на уровне министров иностранных дел обеих стран".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: As the country, which restored justice by force, we were authors of a new peace process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz ədaləti güc hesabına bərpa etmiş ölkə olaraq yeni sülh prosesinin müəllifi olduq"

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