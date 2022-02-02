О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Мы создали страну, которой может гордиться каждый гражданин

Ильхам Алиев: Мы создали страну, которой может гордиться каждый гражданин "Мы создали страну, которой каждый гражданин может гордиться".
Внутренняя политика
2 февраля 2022 г. 16:33
Ильхам Алиев: Мы создали страну, которой может гордиться каждый гражданин

"Мы создали страну, которой каждый гражданин может гордиться".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Чтобы быть патриотом, в сердце человека должна быть преданность Родине, верность. Каждый человек должен гордиться своей Родиной, особенно молодежь. Как государство, которое в прошлом году отметило 30-летие своей независимости, сегодня мы можем сказать, что создали страну, которой может гордиться каждый гражданин. Потому что, взглянув на любую сферу, мы видим, что действительно достигли больших исторических достижений. Конечно, есть и проблемы, и недостатки. Мы боремся и будем бороться с этими недостатками", - отметил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev: "We have created a country that every citizen can be proud of"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Elə ölkə yaratmışıq ki, hər bir vətəndaş bu ölkə ilə fəxr edə bilər"

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
В Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
ФотоВ Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
30 января 2022 г. 00:28
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
30 января 2022 г. 16:34
В морском порту Поти состоялось открытие нового терминала
ФотоВ морском порту Поти состоялось открытие нового терминала
29 января 2022 г. 19:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi