Ильхам Алиев: Мы создали страну, которой может гордиться каждый гражданин

"Мы создали страну, которой каждый гражданин может гордиться".

"Мы создали страну, которой каждый гражданин может гордиться".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Чтобы быть патриотом, в сердце человека должна быть преданность Родине, верность. Каждый человек должен гордиться своей Родиной, особенно молодежь. Как государство, которое в прошлом году отметило 30-летие своей независимости, сегодня мы можем сказать, что создали страну, которой может гордиться каждый гражданин. Потому что, взглянув на любую сферу, мы видим, что действительно достигли больших исторических достижений. Конечно, есть и проблемы, и недостатки. Мы боремся и будем бороться с этими недостатками", - отметил глава государства.