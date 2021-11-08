Ильхам Алиев: Во время войны мы соблюдали ее законы и вели себя достойно

"Мы показали всему миру, кто есть кто. Мы доказали всему миру, что мы - великий народ".
Как сообщает Report, об этом сегодня, выступая перед военнослужащими в Шуше, заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.
Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ продемонстрировал свое величие как во время войны, так и в послевоенный год: "Армяне разрушили наши города. Граждане Азербайджана и других стран, посещающие здешние края, покидают их в недоумении, ужасаясь совершенному здесь вандализму. Можно ли испытывать такую ненависть? Возможна ли такая степень варварства? Все это было сделано армянами в период оккупации. Они разрушили здания, разграбили их и даже вывезли надгробия в Армению. Во время войны мы соблюдали законы войны и вели себя достойно".