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Ильхам Алиев: Во время войны мы соблюдали ее законы и вели себя достойно

Ильхам Алиев: Во время войны мы соблюдали ее законы и вели себя достойно 13:56 "Мы продемонстрировали всему миру, кто есть кто. Мы доказали всему миру, что мы - великий народ".
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 14:28
Ильхам Алиев: Во время войны мы соблюдали ее законы и вели себя достойно

"Мы показали всему миру, кто есть кто. Мы доказали всему миру, что мы - великий народ".

Как сообщает Report, об этом сегодня, выступая перед военнослужащими в Шуше, заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ продемонстрировал свое величие как во время войны, так и в послевоенный год: "Армяне разрушили наши города. Граждане Азербайджана и других стран, посещающие здешние края, покидают их в недоумении, ужасаясь совершенному здесь вандализму. Можно ли испытывать такую ненависть? Возможна ли такая степень варварства? Все это было сделано армянами в период оккупации. Они разрушили здания, разграбили их и даже вывезли надгробия в Армению. Во время войны мы соблюдали законы войны и вели себя достойно".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "We have proved to whole world that we are great nation"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz bütün dünyaya göstərdik ki, kim kimdir"

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