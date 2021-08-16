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Ильхам Алиев: Мы пришли, подняли флаг и изгнали врага с нашей земли

Ильхам Алиев: Мы пришли, подняли флаг и изгнали врага с нашей земли "Село Камышлы. Здесь недавно проложили нашу энергетическую инфраструктуру и высоковольтные линии".
Внутренняя политика
16 августа 2021 г. 23:48
Ильхам Алиев: Мы пришли, подняли флаг и изгнали врага с нашей земли
Ильхам Алиев

"Село Камышлы. Здесь недавно проложили энергетическую инфраструктуру и высоковольтные линии".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Кельбаджарский район.

"А эту асфальтовую дорогу армяне проложили из Басаркечяра. Для того, чтобы ездить в Кяльбаджар, они проложили дорогу, альтернативную Лачинскому коридору. Посмотрите, прекрасная дорога. Теперь этой дорогой пользуемся мы. Когда прокладывалась эта дорога, азербайджанская сторона выразила серьезный протест. Мы говорили, что этого нельзя допустить, это - часть политики заселения армян. Но нас никто не услышал. В результате мы пришли, подняли свой флаг. Изгнали врага с наших земель и сейчас пользуемся этой дорогой. А армяне лишились этой дороги. Поэтому и эту дорогу можно считать военным трофеем", - сказал Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPrezident: "Biz gəldik, bayrağımızı qaldırdıq, düşməni qovduq torpağımızdan"

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