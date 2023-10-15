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Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа

Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа "Трое клоунов, называвших себя "президентами", сидя здесь (в Ханкенди – ред.) бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас. Мы же подходили к этому вопросу так же сдержанно и терпеливо, как сдержанно подходим ко всему".
Внутренняя политика
15 октября 2023 г. 19:23
Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа

"Трое клоунов, называвших себя "президентами", сидя здесь (в Ханкенди – ред.) бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас. Мы же подходили к этому вопросу так же сдержанно и терпеливо, как сдержанно подходим ко всему".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"Потому что мы знали, что придем сюда. Я это знал. Ровно 20 лет назад – 15 октября 2003 года я дал это обещание азербайджанскому народу и самому себе. Да, мы ждали 20 лет, а точнее, 17 лет", - сказал глава государства, напомнив, что наш Флаг был поднят в Шуше три года назад.

"Однако мы добились того, чего хотели, претворили в жизнь мечту азербайджанского народа, которой он жил на протяжении десятилетий. Мы восстановили достоинство азербайджанского народа. Мы вернули свои земли, восстановили нашу территориальную целостность и в то же время восстановили наше достоинство", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: We fulfilled the decades-long wishes of the Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan xalqının onilliklər ərzində olan arzularını çin etdik"

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