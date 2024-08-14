Ильхам Алиев: Мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением

Абсолютно уверен, что среди наших детей будет большое число желающих заниматься и дзюдо, и другими видами спорта, и я желаю этого.

Абсолютно уверен, что среди наших детей будет большое число желающих заниматься и дзюдо, и другими видами спорта, и я желаю этого.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

"Слова, которые я на протяжении многих лет говорил о массовости спорта, и данные мною поручения преследуют одну цель: воспитать физически, морально здоровое, привязанное к Родине, патриотичное и профессиональное молодое поколение. Успешные выступления наших спортсменов еще раз показали, что мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением", - подчеркнул глава государства.