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Ильхам Алиев: Мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением

Ильхам Алиев: Мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением Абсолютно уверен, что среди наших детей будет большое число желающих заниматься и дзюдо, и другими видами спорта, и я желаю этого.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 14:56
Ильхам Алиев: Мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением

Абсолютно уверен, что среди наших детей будет большое число желающих заниматься и дзюдо, и другими видами спорта, и я желаю этого.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

"Слова, которые я на протяжении многих лет говорил о массовости спорта, и данные мною поручения преследуют одну цель: воспитать физически, морально здоровое, привязанное к Родине, патриотичное и профессиональное молодое поколение. Успешные выступления наших спортсменов еще раз показали, что мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We can be rightly proud of our young generation
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Biz gənc nəslimizlə haqlı olaraq fəxr edə bilərik

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