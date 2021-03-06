Ильхам Алиев: Мы отметим 30-летие независимости, как народ, государство, одержавшее Победу

"Армения, как вражеское государство, являлось целью номер один для представителей всех проживающих в Азербайджане народов. Вся наша молодежь, независимо от вероисповедания, национальной принадлежности, шла на смерть. Это - наше большое достояние

"Армения, как вражеское государство, являлось целью номер один для представителей всех проживающих в Азербайджане народов. Вся наша молодежь, независимо от вероисповедания, национальной принадлежности, шла на смерть. Это - наше большое достояние. Поэтому данной сфере должно уделяться очень большое внимание, и Азербайджан - так же, как мы сегодня превратились в один из центров мультикультурализма в мировом масштабе - и впредь всегда должен уделять внимание данному вопросу как внутри страны, так и в международной деятельности".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

"В этом году мы отметим 30-летие нашей независимости. Во вступительном слове я высказал свои мысли по этому вопросу. Еще раз хочу сказать, спустя 30 лет мы встречаем этот день с чувством гордости. Мы отметим 30-летие нашей независимости, как народ, государство, одержавшее Победу, добившееся Триумфа. Деятельность, направленная на укрепление нашей независимости, будет осуществляться и впредь. Это – вечный процесс. Говоря о независимости, я, естественно, имею в виду реальную независимость. Азербайджан и здесь является одной из немногих стран в мире, которая абсолютно независимо проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, самостоятельно выбирает друзей, ни перед кем не склоняет голову и не отчитывается. Но воля азербайджанского народа является для меня, как Президента, основным вопросом. История последних лет показала, что, несмотря на все попытки, никому не удалось заставить Азербайджан свернуть с пути независимости. Сколько попыток было предпринято, чтобы втянуть нас в ту или иную авантюру, подстрекать нас, даже влезть в наши отношения с некоторыми дружественными странами. Таких попыток было много. Просто широкой общественности об этом неизвестно. Не исключено, что их будет много и в дальнейшем. Но мы, проводя независимую политику, сводим эти попытки на нет. Поэтому партия и все наше общество должны быть активны в деле дальнейшего укрепления независимости.

Конечно, когда мы обрели государственную независимость, - я уже высказал свое мнение по этому вопросу, - она носила условный характер. Спустя четыре месяца после восстановления независимости Армения учинила против нас Ходжалинский геноцид. Через семь месяцев после восстановления независимости Шуша и Лачин оказались под оккупацией. То есть, первые годы независимости были трагическими, и мы могли полностью утратить независимость. Но сейчас, спустя 30 лет мы встречаем этот юбилей как страна, восстановившая территориальную целостность, одержавшая победу над Арменией. Вижу из проводимых в различных местах обсуждений, связанных с войной, говорят, что мы освободили семь районов. Это не так. Мы одновременно освободили Шушу, полностью освободили бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили более 50 процентов бывшего Мартунинского, нынешнего Ходжавендского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили значительную часть бывшего Мардакертского, нынешнего Агдеринского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, в том числе поселок Суговушан. Мы освободили не только семь районов. Мы освободили более обширную территорию, и созданная сегодня нами реальность уже воспринимается миром. Еще раз хочу сказать, что эту реальность создали мы – благодаря силе, воле, единству.

Одним из результатов войны, конечно, является Зангезурский коридор – тема сегодняшних обсуждений. Зангезурский коридор – историческое достижение. Этот вопрос особо отражен в трехстороннем Заявлении, что одновременно является нашей большой политической победой. В настоящее время идет активная работа в направлении деятельности Зангезурского коридора, есть много предложений, многие транспортно-коммуникационные проекты уже находятся на столе, обсуждаются, что станет нашим очередным историческим успехом.

Независимость - наше самое большое достояние, самая большая ценность. В годы независимости мы жили одной целью: забрать у врага родные земли, освободить их от оккупации и восстановить нашу территориальную целостность. Мы добились этого.

Таким образом, хочу закрыть сегодняшний съезд следующими словами, которые говорил во многих случаях: “Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!", - отметил Ильхам Алиев.