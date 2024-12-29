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Ильхам Алиев: Азербайджан открыто изложил российской стороне свои требования

Ильхам Алиев: Азербайджан открыто изложил российской стороне свои требования Азербайджан открыто изложил российской стороне свои требования.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 15:41
Ильхам Алиев: Азербайджан открыто изложил российской стороне свои требования

Азербайджан открыто изложил российской стороне свои требования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

Отметив, что 27 декабря эти требования официально были доведены до российской стороны, глава государства сказал: "В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We have clearly expressed our demands to the Russian side
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Biz öz tələblərimizi açıq şəkildə Rusiya tərəfinə bildirmişik

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