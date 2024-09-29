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Ильхам Алиев: Мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма

Ильхам Алиев: Мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма Мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма на этнорелигиозной почве.
Внутренняя политика
29 сентября 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма

Мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма на этнорелигиозной почве.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

Глава государства подчеркнул, что появление новых форм и проявлений трансграничной преступности, в том числе новых видов киберпреступности, использование платформ социальных сетей, возможностей, создаваемых искусственным интеллектом, в преступных и террористических целях являются новыми и сложными вызовами, стоящими перед органами прокуратуры.

"Уверен, что четырехдневная конференция, посвященная теме "Роль прокурора в обеспечении верховенства закона", внесет вклад в достижение общих целей и откроет путь к еще большему сотрудничеству", - отмечается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Dünyada artmaqda olan irqçilik meyilləri hamımızı narahat edir

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