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Ильхам Алиев: Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно

Ильхам Алиев: Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно Если проследить хронологию всех наших действий, даже если идти до начала Второй Карабахской войны, то вы увидите логику и очень сильную аргументацию в своей правоте. Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно или мы бы сказали: "Да, вот здесь мы
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 21:18
Ильхам Алиев: Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно

Если проследить хронологию всех наших действий, даже если идти до начала Второй Карабахской войны, то вы увидите логику и очень сильную аргументацию в своей правоте. Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно или мы бы сказали: "Да, вот здесь мы не правы". Мы все делали правильно.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Мы давали шанс, и в том числе армянскому руководству до начала Второй Карабахской войны на протяжении двух лет, но они им не воспользовались. Мы давали шанс во время того, когда дорога Лачын-Ханкенди была просто «проходным двором», по которому Армения транспортировала мины, которые были произведены в Армении в 2021 году. И мы эти мины вскрыли, мы нашли. Мы пригласили представителей российского миротворческого контингента, а также представителей российско-турецкого мониторингового центра, который расположен в Агдаме, продемонстрировали и спросили: «А как эти мины попали в Карабах? Кто их привез? А кто просмотрел?". Но это же невозможно, чтобы мы погибали после Победы на своей территории, потому что Армения продолжает террор", - отметил глава государства.

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