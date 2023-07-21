Ильхам Алиев: Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно

Ильхам Алиев: Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно

Если проследить хронологию всех наших действий, даже если идти до начала Второй Карабахской войны, то вы увидите логику и очень сильную аргументацию в своей правоте. Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно или мы бы сказали: "Да, вот здесь мы

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