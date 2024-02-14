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Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане

Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 17:59
Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане

Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации.

Отметив, что солидарность азербайджанского народа является одним из наших основных успехов, глава государства добавил: "Блестящая Победа во Второй Карабахской войне еще раз показала, что азербайджанский народ – великий народ… Свой ценный вклад в эту Победу, в эту историческую Победу внес каждый народ, проживающий в нашей стране".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘We will continue to take steps related to creation of civil society in Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bundan sonra da Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması ilə bağlı addımlar atacağıq

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