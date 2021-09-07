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Ильхам Алиев: Молодое поколение следует оградить от негативного внешнего влияния

Ильхам Алиев: Молодое поколение следует оградить от негативного внешнего влияния Очень серьезное внимание в спортивной сфере необходимо уделять также вопросам воспитания. В целом, процесс воспитания нашей молодежи должен находиться в центре внимания. Наша молодежь должна воспитываться на основе традиционных ценностей. Как в школах, та
Внутренняя политика
7 сентября 2021 г. 15:07
Ильхам Алиев: Молодое поколение следует оградить от негативного внешнего влияния
Ильхам Алиев

Очень серьезное внимание в спортивной сфере необходимо уделять также вопросам воспитания. В целом, процесс воспитания нашей молодежи должен находиться в центре внимания. Наша молодежь должна воспитываться на основе традиционных ценностей. Как в школах, так и в семьях традиционные ценности – наши основные устои.

Как сообщает Report, об этом во время приема в видеоформате Фарида Гаибова в связи с назначением его министром молодежи и спорта сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент отметил, что азербайджанские ценности, национальные ценности являются основным принципом для нас, и молодое поколение должно воспитываться именно в этом, национальном духе, в духе патриотизма.

"Молодое поколение следует оградить от негативного внешнего влияния, и для достижения этого должна проводиться воспитательная работа. Молодежь должна быть грамотной, обладающей знаниями, а также тесно связанной с нашей национальной культурой. Ей необходимо осознавать национальные ценности, хранить их, в этом направлении следует проводить серьезную работу, так как в современном мире идут процессы глобализации, и в некоторых случаях внешние круги избирают молодёжь основной мишенью для себя. То есть, прилагаются усилия для того, чтобы обмануть молодых людей, свернуть их с верного пути. Мы видим это, и, конечно, это необходимо предотвращать. Патриотические чувства здесь должны находиться на переднем плане. Конечно, наша блестящая историческая Победа во Второй Карабахской войне должна сыграть основную роль в деле воспитания молодежи", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Younger generation must be free of negative external influences
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Gənc nəsil mənfi xarici təsirdən uzaq olmalıdır"

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