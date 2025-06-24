Президент Азербайджана: Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность

Сегодня Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, и не случайно Европейский союз называет Азербайджан надежным партнером и панъевропейским поставщиком газа.

Сегодня Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, и неслучайно Европейский Союз называет Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

Отметив, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется по трубопроводам в 12 стран мира, глава государства сказал: "Именно по этому показателю - по географии поставок нашего газа Азербайджан сегодня находится на передовых позициях в глобальном масштабе. Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность".