Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы жить в рамках новых правил поведения

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/72acec68053377d47f27425639e391d3/4c7b9a5f-8b33-4bb2-bc8d-e4b1410ff526_292.jpg

"Азербайджанское общество проявляет очень большую ответственность, соблюдает дисциплину".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 9 июня на церемонии открытия трех больниц модульного типа.

"В настоящее время во всех странах, в том числе в Азербайджане, принимаются смягчающие меры. Несмотря на это, я сказал, что если мы увидим, что число больных резко возрастает, то вновь будем вводить ограничения. Причина ограничительных шагов понятна. Некоторые люди проявляют безответственность. В целом же, могу сказать, что азербайджанское общество проявляет очень большую ответственность, соблюдает дисциплину. Особый карантинный режим в выходные дни подтвердил это, нарушений правил было крайне мало. Это свидетельствует о том, что граждане осознают ответственность. Но это должен понимать каждый гражданин, так как один безответственный человек может заразить сто человек, подвергнуть риску их и свою жизнь.

Коронавирус не исчез и не исчезнет. По общему мнению врачей, люди будут страдать этим заболеванием пока не будет получена вакцина. Поэтому мы тоже должны быть готовы жить в рамках новых правил поведения. Иного пути сегодня нет. Еще раз хочу сказать: эти правила поведения не доставляют людям особых неудобств. Просто надо следовать правилам, о которых я сказал, и быть более ответственными", - подчеркнул Президент.