Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы жить в рамках новых правил поведения

"Азербайджанское общество проявляет очень большую ответственность, соблюдает дисциплину".
Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 9 июня на церемонии открытия трех больниц модульного типа.
"В настоящее время во всех странах, в том числе в Азербайджане, принимаются смягчающие меры. Несмотря на это, я сказал, что если мы увидим, что число больных резко возрастает, то вновь будем вводить ограничения. Причина ограничительных шагов понятна. Некоторые люди проявляют безответственность. В целом же, могу сказать, что азербайджанское общество проявляет очень большую ответственность, соблюдает дисциплину. Особый карантинный режим в выходные дни подтвердил это, нарушений правил было крайне мало. Это свидетельствует о том, что граждане осознают ответственность. Но это должен понимать каждый гражданин, так как один безответственный человек может заразить сто человек, подвергнуть риску их и свою жизнь.
Коронавирус не исчез и не исчезнет. По общему мнению врачей, люди будут страдать этим заболеванием пока не будет получена вакцина. Поэтому мы тоже должны быть готовы жить в рамках новых правил поведения. Иного пути сегодня нет. Еще раз хочу сказать: эти правила поведения не доставляют людям особых неудобств. Просто надо следовать правилам, о которых я сказал, и быть более ответственными", - подчеркнул Президент.