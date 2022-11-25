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Ильхам Алиев: Маршруты транспортировки углеводородов приведут к большой интеграции всех стран Каспийского региона

Ильхам Алиев: Маршруты транспортировки углеводородов приведут к большой интеграции всех стран Каспийского региона Маршруты транспортировки углеводородов, которые уже функционируют, дадут возможность всем странам Каспийского региона стать более интегрированными.
Внутренняя политика
25 ноября 2022 г. 10:34
Ильхам Алиев: Маршруты транспортировки углеводородов приведут к большой интеграции всех стран Каспийского региона

Маршруты транспортировки углеводородов, которые уже функционируют, дадут возможность всем странам Каспийского региона стать более интегрированными.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика», которая проходит в Университете АДА.

"Я думаю, что маршруты транспортировки углеводородов, которые уже функционируют, дадут возможность всем странам Каспийского региона стать более интегрированными. Наше сотрудничество с Туркменистаном имеет долгую историю. Сегодня Азербайджан предоставляет значительные возможности для транзита грузов из Туркменистана, а в морском порту Алят мы выделили отдельный участок для грузов из Туркменистана", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli marşrutları Xəzər regionundakı ölkələrə daha yaxşı inteqrasiya olunma imkanı yaradacaq"

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