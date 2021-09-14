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Ильхам Алиев: Люди, работавшие на этих должностях до вас, втянулись в коррупцию

Ильхам Алиев: Люди, работавшие на этих должностях до вас, втянулись в коррупцию "При назначении глав исполнительной власти в Джалилабадский и Шамкирский районы я дал им поручение, что вы решите уже оставшиеся вопросы. Главная большая работа проделана, создана прекрасная основа. Вам же необходимо работать, трудиться в повседневной жиз
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:21
Ильхам Алиев: Люди, работавшие на этих должностях до вас, втянулись в коррупцию
Президент Ильхам Алиев

"При назначении глав исполнительной власти в Джалилабадский и Шамкирский районы я дал им поручение, что вы решите уже оставшиеся вопросы. Главная большая работа проделана, создана прекрасная основа. Вам же необходимо работать, трудиться в повседневной жизни так, чтобы и граждане были довольны вами, и развитие районов происходило высокими темпами, проявляйте инициативу, привлекайте инвесторов, создавайте условия для предпринимателей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Но, к сожалению, в реальной жизни мы видим совершенно обратное. В результате этого, а также за допущенные серьезные просчеты, нарушения, факты взяточничества и коррупции бывшие главы исполнительной власти как Джалилабадского, так и Шамкирского районов привлечены к уголовной ответственности. Сегодня все видят, что никто не может стоять выше закона, что перед законом все равны. Ни у кого нет и не может быть иммунитета. Назначая на должность всех государственных чиновников, я даю эти рекомендации. Однако люди, работавшие на этих должностях до вас, преследовали лишь личные интересы, втянулись в хищения, взяточничество и коррупцию, безучастно относились к людям, занимались не повседневными проблемами, стоящими перед районами, а своими личными проблемами, своим частным бизнесом, что, конечно, вызывало справедливое недовольство граждан. После выявления всех этих фактов, конечно, обе главы исполнительной власти были освобождены от занимаемых должностей, и сейчас они будут отвечать перед законом. Идет следствие, которое все покажет. Однако предварительные сведения, в том числе доказательства и материалы следствия, позволяют говорить о том, что привлечение этих людей к уголовной ответственности было абсолютно обосновано", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: Those who worked in these positions before you were engaged in corruption
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Sizdən əvvəl bu vəzifələrdə çalışmış insanlar korrupsiyaya qurşanmışdılar"

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