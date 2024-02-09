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Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов

Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов По предварительным данным, поступившим со 100% избирательных участков, Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 7 февраля, набрав 92,12% голосов.
Внутренняя политика
9 февраля 2024 г. 11:06
Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов

По предварительным данным, поступившим со 100% избирательных участков, Ильхам Алиев лидирует на состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборах, набрав 92,12% голосов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), процент голосов, набранных другими кандидатами на основе данных, поступивших с 6 537 участков, выглядит следующим образом:

Самовыдвиженец Захид Орудж - 2,17%;

Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание" - 1,98%;

Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" - 1,72%;

Рази Нуруллаев от Партии национального фронта - 0,80%;

Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" - 0,66%;

Самовыдвиженец Фуад Алиев - 0,53%.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev leads presidential election with 92.12% of votes
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev 92,12 faiz səslə seçkilərdə liderdir

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