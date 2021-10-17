Ильхам Алиев: Каждый человек, посетивший Физули, становится свидетелем армянского вандализма, и это уже никто не сможет отрицать

Ильхам Алиев: Каждый человек, посетивший Физули, становится свидетелем армянского вандализма, и это уже никто не сможет отрицать

Находясь сегодня в Физули, каждый видит проявления армянского вандализма. Потому что Физули больше всех подвергся разрушениям.

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Находясь сегодня в Физули, каждый видит проявления армянского вандализма. Потому что Физули больше всех подвергся разрушениям. Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района. «Город Физули сравняли с землей. Вы хорошо помните, азербайджанский народ хорошо помнит, что после освобождения Физули не нашлось ни одного здания, на котором мы могли бы водрузить свой флаг. Наш флаг был поднят на флагштоке во дворе воинской части. Каждый человек, посетивший эти места, становится свидетелем армянского варварства, армянского вандализма, и это уже никто не сможет отрицать». Подпишитесь на нашу страницу в Instagram