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Ильхам Алиев: Каждый должен беречь себя и близких

Ильхам Алиев: Каждый должен беречь себя и близких

"Карантинные условия прекрасные, я получаю многочисленные письма и от находящихся на карантине, мы содержим их в четырех-пятизвездочных отелях".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с новым центром DOST.

"В настоящее время мы сами приступили к производству медицинских масок, комбинезонов, дезинфицирующих средств, поэтому эти комплексные меры, конечно, смогли уберечь нас от большой беды. В нынешних условиях, когда идет процесс смягчения, основным фактором будет ответственность граждан. Еще раз хочу сказать, чтобы граждане осознали эту ответственность: пандемия не окончилась, вирус не исчез, он будет распространяться. Поэтому каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину", - отметил глава государства.

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