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Ильхам Алиев: Извлекая уроки из истории, мы можем уверенно двигаться вперед

Ильхам Алиев: Извлекая уроки из истории, мы можем уверенно двигаться вперед "Двадцать пять лет назад по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане был учрежден День молодежи, и с тех пор мы отмечаем этот день 2 февраля. За год до этого по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане был организован первый Мол
Внутренняя политика
2 февраля 2022 г. 15:19
Ильхам Алиев: Извлекая уроки из истории, мы можем уверенно двигаться вперед

"Двадцать пять лет назад по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане был учрежден День молодежи, и с тех пор мы отмечаем этот день 2 февраля. За год до этого по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане был организован первый Молодежный форум. С тех пор молодежная политика всегда была в числе приоритетов государства".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, открывая Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня молодежи Азербайджана.

Глава государства отметил, что с тех пор сменилось поколение, и сидящие в этом зале молодые люди тогда были маленькими детьми: "Вы, молодые люди, конечно, не видели тех лет. Но это наша история, и будущие поколения должны знать и помнить историю. Потому что именно делая правильный анализ и извлекая уроки из истории, мы можем уверенно двигаться вперед".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: By learning a lesson from history, we can move forward with confidence
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Məhz tarixdən ibrət götürərkən inamla irəliyə gedə bilərik"

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