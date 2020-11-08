Президент Ильхам Алиев и первая леди посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

8 ноября Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Как сообщает Report, глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.
Вначале Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиева.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Глава государства и его супруга также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Были возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.
Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на Шехидляр хиябаны. Глава государства и первая леди почтили память отважных сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу “Вечный огонь”.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.