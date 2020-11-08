О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Ильхам Алиев и первая леди посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Ильхам Алиев и первая леди посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов 8 ноября Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
Внутренняя политика
320
8 ноября 2020 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

8 ноября Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.

Вначале Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства и его супруга также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Были возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на Шехидляр хиябаны. Глава государства и первая леди почтили память отважных сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу “Вечный огонь”.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və birinci xanım Fəxri xiyabanda və Şəhidlər xiyabanında olublar
Версия на английском языке Ilham Aliyev and First Lady visit Alley of Honor and Alley of Martyrs

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
4 ноября 2020 г. 12:43
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56
 Уничтожены два армянских Града
Видео Уничтожены два армянских "Града"
1 ноября 2020 г. 17:54
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi