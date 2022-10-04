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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район 4 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.
Внутренняя политика
4 октября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район

4 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Как сообщает Report, глава государства ознакомился с работами, проводимыми на строящейся автомобильной дороге Барда-Агдам. Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемониях закладки фундамента Центра племенного коневодства в селе Эйвазханбейли Агдамского района, сети внутренних дорог и коммуникаций сел Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района, города, гостиницы City Hotel Agdam.

Глава государства и первая леди ознакомились с предстоящими работами во дворце Панахали хана и комплексе Имарет, участвовали в открытии памятника Хуршидбану Натаван, церемониях закладки фундамента жилого квартала, состоящего из 470 квартир, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев в городе Агдам, городского железнодорожного и автовокзального комплекса, села Сарыджалы.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit Aghdam
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam rayonuna səfər ediblər 

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