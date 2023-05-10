Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра.

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в Шушинском комплексе отеля-конгресс-центра.

Напомним, что в период армянской оккупации здесь планировалось строительство, выражаясь словами президента Азербайджана, "осиного гнезда" - здания "парламента". А сегодня на этом месте открывается пятизвездочный отель. В ходе первой поездки в Шушу 14 января 2021 года президент Ильхам Алиев сказал об этом: "Надуманный режим заявил, что перенесет "парламент" "Нагорно-Карабахской республики" в город Шуша. Таким образом, должна была быть предпринята очередная попытка арменизировать Шушу. Вот это здание они начали строить как здание "парламента" "Нагорно-Карабахской республики". Но не успели. Мы пришли, пришли хозяева этой земли, изгнали их отсюда, и, таким образом, их грязные замыслы не осуществились".

Шушинский комплекс отеля-конгресс-центра, фундамент которого был заложен 29 августа 2021 года с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, расположен в центре города – рядом с дорогой Победы. В 2022 году – в "Год города Шуша" началась реализация проекта, за основу которого был взят концепт караван-сарая. К строительным работам были привлечены местные и иностранные компании. Здание, спроектированное как в классическом, так и постмодернистском архитектурном стиле, имеет сложную конструкцию.

Было отмечено, что в дизайне пятизвездочного комплекса использован синтез современного и национального архитектурных стилей. Внутренний дизайн здания отражает разнообразие и богатство климата, культуры, истории Азербайджана. Во внешнем оформлении Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра применены орнаментальные композиции и элементы национальной архитектуры. В облицовке фасада использован местный камень, который применялся в строительстве исторических зданий Шуши. В то же время балконы центра, его северный и южный фасады изготовлены из деревянных материалов (в основном дуба), которые использовались в традиционной архитектуре при строительстве исторических зданий Шуши ХIХ века – дома Зохраббекова, дома-музея Узеира Гаджибейли. Рельефная отделка фасада здания и облицовка входа в вестибюль выполнена из натурального шушинского камня.

Комплекс отличается особым стилем и предлагает многочисленные услуги. В четырехэтажном здании, привлекающем внимание уникальным архитектурным решением, имеются 154 номера, конференц-зал и банкетный зал, ресторан, бассейн, СПА-салон, фитнес-зал и другие секторы услуг.

Системы технического оснащения, управления и энергообеспечения Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра отвечают международным стандартам. Так, применяемые в комплексе современные панели управления обеспечат его эффективную деятельность, безопасность и удобство гостей. Кроме того, в здании установлены системы вентиляции, соответствующие самым высоким техническим нормам. Для бесперебойного и устойчивого обеспечения комплекса электроэнергией установлены генераторы. В то же время на крыше здания размещены панели солнечной энергии, обеспечивающие высокую энергоэффективность. Это - очередной пример работы, проводимой в области перехода к "чистой" энергии.

Отметим, что в библиотеке Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра хранится около 1000 книг. Международный фонд тюркской культуры и наследия, ТЮРКСОЙ, посольства ряда стран в нашей стране (Турции, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Туркменистана) и постоянное представительство Татарстана подарили библиотеке около 215 книг.

Картинная галерея "Мирас" открыла в отеле выставку "Родной очаг культуры", посвященную культурному наследию Азербайджана. На ней экспонируются произведения мастеров кисти-уроженцев Карабаха, а также художников, которые черпали вдохновение в красотах этого региона Азербайджана. В экспозиции представлены 23 картины народных художников Надира Абдуррахманова, Марал Рахманзаде, Алтая Гаджиева, Саттара Бахлулзаде, в том числе портреты карабахцев, восхитительные горные пейзажи. Посетителям также представлены 6 произведений искусства, вдохновленных темой Карабаха, - работы народного художника Акифа Аскерова, скульпторов Джаваншира Мамедова и Мушвига Гейдарова.

Обширный участок вокруг комплекса озеленен с сохранением имевшихся деревьев, посажены новые деревья и декоративные цветы, во дворе разбит внутренний сад с современным интерьером. Здесь имеются крытая и открытая автостоянки.

Глава государства и первая леди были проинформированы о том, что гостям будут демонстрироваться также расположенная рядом с комплексом оружейная мастерская, созданная в свое время по указанию Ибрагимхалил хана с целью организации обороны города накануне нападения Ага Мухаммед шаха Гаджара на Шушу в конце ХVIII века, склад для хранения готового оружия и боеприпасов и вырытый во дворе мастерской хозяйственный колодец.

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Отметим, что восстановление территориальной целостности после великой Победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне, реинтеграция освобожденных от оккупации земель в экономику открывают дополнительные горизонты для инклюзивного и устойчивого развития нашей страны. Богатый экономический потенциал освобожденных от оккупации земель ускоряет и процесс восстановления и реконструкции этих территорий.

Освобожденные от оккупации земли обладают не только культурно-историческими ценностями, живописной природой, подземными и наземными богатствами, но и широкими туристическими возможностями. В регионе имеются условия для развития лечебного, рекреационного туризма, экотуризма.

Для эффективного использования туристического потенциала данных территорий, превращения региона в конкурентоспособное туристическое пространство принимаются широкомасштабные меры. В этом контексте построенные в Физули и Зангилане международные аэропорты, международный аэропорт, строящийся в Лачине, сыграют важную роль в реализации туристического потенциала освобожденных территорий, привлечении туристов.

Город Шуша исторически являлся одним из важных центров культурной, общественной, политической жизни Азербайджана. В 1977 году по инициативе общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева было принято постановление "Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником". Благодаря этому постановлению в Шуше были предприняты важные шаги, направленные на сохранение культурно-исторического наследия. Однако в период оккупации враг разграбил ряд культурно-исторических памятников в Шуше, нанес невиданный ущерб архитектуре города и нашему национально-культурному наследию.

В ходе Второй Карабахской войны доблестная Азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева 8 ноября 2020 года освободила Шушу от оккупации. Именно победа в Шуше превратилась в торжество героического духа нашего народа, этот день вошел в нашу историю как День Победы. Сразу после Победы в городе, наряду с созданием инфраструктуры, началось восстановление исторических и культурных памятников.

Сегодня в Шуше, объявленной Распоряжением президента Ильхама Алиева культурной столицей Азербайджана, реализуются гигантские проекты, направленные на восстановление исторического облика города. Шуша, являющаяся яркой жемчужиной архитектурного и градостроительного искусства, объявлена также "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

Являясь культурной столицей, Шуша также имеет возможность стать центром туризма. Здесь можно стать свидетелем уникальной гармонии природы и культуры. Город Шуша обладает непрерывным туристическим потенциалом как с сезонной точки зрения, так и с точки зрения уникального архитектурного стиля. С учетом данного потенциала особое внимание уделяется созданию инфраструктуры туризма.