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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше 9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше.
Внутренняя политика
9 мая 2023 г. 12:28
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО "Азеришыг" и вывески улицы Ататюрка.

Глава государства был проинформирован о работе, которая будет проделана на улицах Карабах и Садыгджана.

Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания и открыл вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана.

Президент Азербайджана посетил отреставрированную Фондом Гейдара Алиева могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в городе Шуша усадебного комплекса Мехмандаровых после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которая будет проведена на площади перед административным зданием Специального представительства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President and First Lady attend several inauguration and groundbreaking ceremonies in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada bir sıra açılışlarda və təməlqoyma mərasimlərində iştirak ediblər

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