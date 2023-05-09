Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше.

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО "Азеришыг" и вывески улицы Ататюрка.

Глава государства был проинформирован о работе, которая будет проделана на улицах Карабах и Садыгджана.

Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания и открыл вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана.

Президент Азербайджана посетил отреставрированную Фондом Гейдара Алиева могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в городе Шуша усадебного комплекса Мехмандаровых после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которая будет проведена на площади перед административным зданием Специального представительства.