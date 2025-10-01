Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в Баку

1 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о парке.

Было отмечено, что новая зона отдыха расположена на пересечении улиц Ахмед бека Агаоглу, Тебриза и Талята Шихалиева, вблизи Итало-Азербайджанского университета. В парке площадью 3,5 гектара установлены беседки для отдыха жителей, созданы амфитеатр, теннисный корт, развлекательные зоны для детей, современная система освещения. Здесь имеются все возможности как для спокойного отдыха, так и для занятий спортом.

В последние годы облик Баку стремительно меняется. Благодаря созданию новых парков и аллей, расширению площади зеленых насаждений и обновлению имеющихся зон отдыха столица развивается, превращаясь в один из красивейших городов мира.

Новые уголки отдыха, открывающиеся в различных местах Баку, создают условия для проведения жителями эффективного досуга, а также служат улучшению экологической среды.

Переданный в распоряжение жителей парк стал новым адресом на "зеленой карте" столицы.