Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг Ходжавендского района.

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг Ходжавендского района.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о зданиях, которые планируется построить в общественно-административном центре села Туг.

Было отмечено, что в административной зоне, которая охватит территорию площадью 1,63 гектара, будут построены двухэтажное административное здание, клубно-общинный центр и центр культуры, ресторан. Общая площадь строящихся и реставрируемых здесь зданий составит 3200 квадратных метров.

На территории предусмотрено провести широкомасштабные работы по благоустройству, создать наземную парковку. На этой территории планируется построить всю дорожную инфраструктуру, провести коммуникационные линии, в том числе линии электроснабжения, связи и высокоскоростного интернета. Строительно-восстановительные работы в административном центре планируется завершить в марте следующего года.

Глава государства заложил фундамент Административного центра.