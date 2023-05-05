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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг Ходжавендского района.
Внутренняя политика
5 мая 2023 г. 18:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг Ходжавендского района.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о зданиях, которые планируется построить в общественно-административном центре села Туг.

Было отмечено, что в административной зоне, которая охватит территорию площадью 1,63 гектара, будут построены двухэтажное административное здание, клубно-общинный центр и центр культуры, ресторан. Общая площадь строящихся и реставрируемых здесь зданий составит 3200 квадратных метров.

На территории предусмотрено провести широкомасштабные работы по благоустройству, создать наземную парковку. На этой территории планируется построить всю дорожную инфраструктуру, провести коммуникационные линии, в том числе линии электроснабжения, связи и высокоскоростного интернета. Строительно-восстановительные работы в административном центре планируется завершить в марте следующего года.

Глава государства заложил фундамент Административного центра.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev and Mehriban Aliyeva attend groundbreaking ceremony for Administrative Center in Tugh village
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tuğ kəndində İnzibati Mərkəzin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak ediblər

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