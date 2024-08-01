Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Зелиму Коцоеву

1 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили дзюдоисту Зелиму Коцоеву, завоевавшему звание олимпийского чемпиона блестящей победой на XXXIII летних Олимпийских играх "Париж-2024".

1 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили дзюдоисту Зелиму Коцоеву, завоевавшему звание олимпийского чемпиона блестящей победой на XXXIII летних Олимпийских играх "Париж-2024".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и первая леди поздравили Зелима Коцоева с завоеванием золотой медали Олимпиады, пожелали ему новых успехов и в будущем. Отметив, что азербайджанские спортсмены впервые завоевали на Олимпийских играх две олимпийские золотые медали в соревнованиях по дзюдо, глава государства также передал поздравления по этому случаю тренерам команды и руководству Федерации дзюдо.

Выразив признательность главе государства и первой леди за телефонный звонок и искренние поздравления, Зелим Коцоев сказал, что гордится тем, что своей победой возвысил Флаг Азербайджана и в честь этого прозвучал наш Гимн. Он подчеркнул, что и впредь будет прилагать все усилия для завоевания новых побед.