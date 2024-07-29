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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Хидаяту Гейдарову

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Хидаяту Гейдарову 29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, который одержал блестящую победу и стал Олимпийским чемпионом на XXXIII Летних Олимпийских играх "Париж-2024".
Внутренняя политика
29 июля 2024 г. 22:02
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева позвонили Хидаяту Гейдарову

29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, завоевавшему звание олимпийского чемпиона блестящей победой на XXXIII летних Олимпийских играх "Париж-2024".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Глава государства и первая леди передали Хидаяту Гейдарову поздравления по случаю блестящей победы на соревнованиях по дзюдо на Олимпиаде, пожелали ему новых побед в дальнейшей спортивной деятельности.

Поблагодарив главу государства и первую леди за телефонный звонок и искренние поздравления, Хидаят Гейдаров подчеркнул, что гордится тем, что на Олимпиаде поднят Государственный флаг Азербайджанской Республики и прозвучал наш Государственный гимн. Он отметил, что продолжит усердно трудиться для достижения новых успехов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Hidayət Heydərova zəng ediblər

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