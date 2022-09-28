Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством отеля и конференц-центра "Шуша"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле и конференц-центре в городе Шуша.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле и конференц-центре в городе Шуша.

Как сообщает Report, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства и первую леди о проводимой работе.

Было отмечено, что строительные работы отеля и конференц-центра, общая площадь которых превысит 3 гектара, начались в апреле нынешнего года. Всего в центре будет 154 номера. Здесь будет создан конференц-зал на 400 мест, переговорные комнаты, рестораны, магазины, подземный и наземный автостоянки и другая необходимая инфраструктура.

Отметим, что строительство отеля и конференц-центра "Шуша" занимает важное место в работах по реконструкции, проводимых с целью восстановления исторического облика города Шуша, возвращения его былой славы и традиционной полноценной культурной жизни. Шуша, которая на протяжении столетий была одним из главных средоточий на Великом Шелковом пути, имела прямые торговые связи с европейскими и восточными городами. Для хранения товаров, постоянно привозимых купцами из этих городов, здесь строились караван-сараи. Именно с этой точки зрения дизайн центра, за основу которого взята концепция караван-сарая, представляет собой синтез современного и национального архитектурных стилей. Во внешнем оформлении будут использованы элементы национальной архитектуры. Облицовка фасада будет выполнена из местного камня, который использовался при строительстве исторических зданий города.