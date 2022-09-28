О нас

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством отеля и конференц-центра "Шуша"

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством отеля и конференц-центра "Шуша" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле и конференц-центре в городе Шуша.
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 16:14
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством отеля и конференц-центра Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле и конференц-центре в городе Шуша.

Как сообщает Report, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства и первую леди о проводимой работе.

Было отмечено, что строительные работы отеля и конференц-центра, общая площадь которых превысит 3 гектара, начались в апреле нынешнего года. Всего в центре будет 154 номера. Здесь будет создан конференц-зал на 400 мест, переговорные комнаты, рестораны, магазины, подземный и наземный автостоянки и другая необходимая инфраструктура.

Отметим, что строительство отеля и конференц-центра "Шуша" занимает важное место в работах по реконструкции, проводимых с целью восстановления исторического облика города Шуша, возвращения его былой славы и традиционной полноценной культурной жизни. Шуша, которая на протяжении столетий была одним из главных средоточий на Великом Шелковом пути, имела прямые торговые связи с европейскими и восточными городами. Для хранения товаров, постоянно привозимых купцами из этих городов, здесь строились караван-сараи. Именно с этой точки зрения дизайн центра, за основу которого взята концепция караван-сарая, представляет собой синтез современного и национального архитектурных стилей. Во внешнем оформлении будут использованы элементы национальной архитектуры. Облицовка фасада будет выполнена из местного камня, который использовался при строительстве исторических зданий города.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev and Mehriban Aliyeva view progress of construction works at Shusha hotel and conference center
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərində hotel və konfrans mərkəzində aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar

Другие новости из категории

В Шуше восстанавливается административное здание жилищно-коммунальной и ремонтной службы
ФотоВ Шуше восстанавливается административное здание жилищно-коммунальной и ремонтной службы
28 сентября 2022 г. 16:48
Президент и первая леди ознакомились с ходом строительства школы номер 1 города Шуша
Президент и первая леди ознакомились с ходом строительства школы номер 1 города Шуша
28 сентября 2022 г. 16:30
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами в имении Мехмандаровых в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами в имении Мехмандаровых в Шуше
28 сентября 2022 г. 16:26
Президент и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в новом жилом комплексе в Шуше
Президент и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в новом жилом комплексе в Шуше
28 сентября 2022 г. 16:17
В здании специального представительства президента в Шушинском районе созданы все условия
В здании специального представительства президента в Шушинском районе созданы все условия
28 сентября 2022 г. 16:16
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше
28 сентября 2022 г. 14:08
Эльдар Намазов: Азербайджану нужны сильные мозговые центры
Эльдар Намазов: Азербайджану нужны сильные мозговые центры
28 сентября 2022 г. 11:58
В Баку открылся мемориальный комплекс с выгравированными именами 301 шехида
ФотоВ Баку открылся мемориальный комплекс с выгравированными именами 301 шехида
28 сентября 2022 г. 11:56
Захид Орудж: Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны
Захид Орудж: Должна быть создана единая платформа мозговых центров страны
28 сентября 2022 г. 10:19
Саадат Юсифова: 25% аналитических центров в мире приостановят деятельность
Саадат Юсифова: 25% аналитических центров в мире приостановят деятельность
28 сентября 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi