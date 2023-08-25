Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Лачынском международном аэропорту.

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Лачынском международном аэропорту.

Как сообщает Report , генеральный директор ООО AzVirt Камиль Алиев проинформировал главу государства и первую леди о работе, проделанной в аэропорту.

Было сообщено, что строительство Лачынского международного аэропорта, фундамент которого был заложен в 2021 году, планируется завершить в 2025 году. Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта будет составлять 3000 метров, а ширина – 60 метров. Аэропорт строится недалеко от села Горчу на высоте 1800 метров над уровнем моря. Он станет одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве.

Поскольку Лачын – горный регион, продолжаются работы по выравниванию территории. В настоящее время на территориях строительства взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона ведутся масштабные земляные работы. Площадь проектируемого в соответствии с международными стандартами здания терминала аэропорта составляет 5 тысяч квадратных метров, оно сможет обслуживать 200 пассажиров в час. Полностью завершено бетонирование фундамента терминала, выполнено 95 процентов работ по монтажу металлоконструкций. Начались работы по установлению кровли терминала. Ведутся работы по закладке фундамента навигационной вышки и вспомогательных зданий аэропорта.

Было отмечено, что условия, которые будут созданы в Лачынском международном аэропорту, позволят выполнять полеты по стандартам ICAO и IATA.

Аэропорт расположен в 30 км от Лачына, в 70 км от Шуши и в 60 км от Кяльбаджара. Помимо своего стратегического назначения, этот аэропорт позволит в будущем развивать туристический потенциал региона.

Следует отметить, что Лачынский международный аэропорт является одним из важных элементов дорожно-транспортной стратегии президента Ильхама Алиева на территориях, освобожденных от оккупации.