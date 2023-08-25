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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту 25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Лачынском международном аэропорту.
Внутренняя политика
25 августа 2023 г. 21:03
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Лачынском международном аэропорту.

Как сообщает Report, генеральный директор ООО AzVirt Камиль Алиев проинформировал главу государства и первую леди о работе, проделанной в аэропорту.

Было сообщено, что строительство Лачынского международного аэропорта, фундамент которого был заложен в 2021 году, планируется завершить в 2025 году. Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта будет составлять 3000 метров, а ширина – 60 метров. Аэропорт строится недалеко от села Горчу на высоте 1800 метров над уровнем моря. Он станет одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве.

Поскольку Лачын – горный регион, продолжаются работы по выравниванию территории. В настоящее время на территориях строительства взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона ведутся масштабные земляные работы. Площадь проектируемого в соответствии с международными стандартами здания терминала аэропорта составляет 5 тысяч квадратных метров, оно сможет обслуживать 200 пассажиров в час. Полностью завершено бетонирование фундамента терминала, выполнено 95 процентов работ по монтажу металлоконструкций. Начались работы по установлению кровли терминала. Ведутся работы по закладке фундамента навигационной вышки и вспомогательных зданий аэропорта.

Было отмечено, что условия, которые будут созданы в Лачынском международном аэропорту, позволят выполнять полеты по стандартам ICAO и IATA.

Аэропорт расположен в 30 км от Лачына, в 70 км от Шуши и в 60 км от Кяльбаджара. Помимо своего стратегического назначения, этот аэропорт позволит в будущем развивать туристический потенциал региона.

Следует отметить, что Лачынский международный аэропорт является одним из важных элементов дорожно-транспортной стратегии президента Ильхама Алиева на территориях, освобожденных от оккупации.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev examines construction progress of Lachin International Airport
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Laçın Beynəlxalq Hava Limanında aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar

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