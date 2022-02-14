Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе спецпредставительства президента

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахс

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

Как передает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о созданных в штабе условиях.