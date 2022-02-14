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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе спецпредставительства президента

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе спецпредставительства президента 13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахс
Внутренняя политика
14 февраля 2022 г. 10:37
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе спецпредставительства президента

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в штабе специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

Как передает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о созданных в штабе условиях.

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Версия на английском языке ФотоPresident, First Lady get acquainted with conditions at office of president's special representative
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qərargahında yaradılan şəraitlə tanış olublar

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