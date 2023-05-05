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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) в Физулинском жилом комплексе.
Внутренняя политика
5 мая 2023 г. 21:03
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) в Физулинском жилом комплексе.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садыг Садыгов проинформировал главу государства и первую леди о ходе строительных работ.

Было отмечено, что жилой комплекс общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир. Из них 318 - двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные. Площадь двухкомнатных квартир составит 54-68, трехкомнатных 71-109, четырехкомнатных - 92-108 квадратных метров.

В настоящее время строительство комплекса продолжается быстрыми темпами и качественно. Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года.

Все квартиры в комплексе будут полностью отремонтированными, оборудованы кухонной мебелью и газовой плитой, водяными, газовыми и электрическими счетчиками. Во всех зданиях будут установлены лифты, отопление будет обеспечиваться посредством централизованной котельной.

Помимо жилых домов, на территории также будут созданы парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автопарковки, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva examine progress of work done by MIDA in Fuzuli residential complex
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva MİDA tərəfindən Füzuli yaşayış kompleksində görülən işlərlə tanış olublar

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