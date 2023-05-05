Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) в Физулинском жилом комплексе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) в Физулинском жилом комплексе.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садыг Садыгов проинформировал главу государства и первую леди о ходе строительных работ.

Было отмечено, что жилой комплекс общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир. Из них 318 - двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные. Площадь двухкомнатных квартир составит 54-68, трехкомнатных 71-109, четырехкомнатных - 92-108 квадратных метров.

В настоящее время строительство комплекса продолжается быстрыми темпами и качественно. Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года.

Все квартиры в комплексе будут полностью отремонтированными, оборудованы кухонной мебелью и газовой плитой, водяными, газовыми и электрическими счетчиками. Во всех зданиях будут установлены лифты, отопление будет обеспечиваться посредством централизованной котельной.

Помимо жилых домов, на территории также будут созданы парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автопарковки, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.