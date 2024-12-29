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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 11:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, венок был возложен к телам трех погибших членов экипажа - командира воздушного судна Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и стюардессы Хокюмы Алиевой.

Напомним, что тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, в ночь на 29 декабря были доставлены спецбортом в Баку.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev and Mehriban Aliyeva send wreath to farewell ceremony for deceased AZAL crew members
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva təyyarə qəzasında həlak olan ekipaj üzvlərinin vida mərasiminə əklillər göndərib

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