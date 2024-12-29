Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с членами экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, венок был возложен к телам трех погибших членов экипажа - командира воздушного судна Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и стюардессы Хокюмы Алиевой.

Напомним, что тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, в ночь на 29 декабря были доставлены спецбортом в Баку.