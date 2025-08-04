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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Эльчином Эфендиевым

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Эльчином Эфендиевым Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым.
Внутренняя политика
4 августа 2025 г. 11:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Эльчином Эфендиевым

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым.

Как сообщает Report, церемония прощания с писателем проходит в Национальном театре юного зрителя.

Отметим, что выдающийся азербайджанский писатель, прозаик, драматург, литературный критик и исследователь, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджана (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев скончался 3 августа 2025 года на 82-м году жизни.

Фото: Заур Мустафаев

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev and Mehriban Aliyeva send wreath to farewell ceremony for People's Writer Elchin Afandiyev
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevlə vida mərasiminə əklil göndəriblər

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