Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Эльчином Эфендиевым

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым.
Как сообщает Report, церемония прощания с писателем проходит в Национальном театре юного зрителя.
Отметим, что выдающийся азербайджанский писатель, прозаик, драматург, литературный критик и исследователь, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджана (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев скончался 3 августа 2025 года на 82-м году жизни.
Фото: Заур Мустафаев