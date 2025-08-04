Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Эльчином Эфендиевым

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Эльчином Эфендиевым

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым.

https://images.report.az/photo/6c006b8f-69cf-3f61-a3dd-52e59f2ad2b5.jfif https://images.report.az/photo/6c006b8f-69cf-3f61-a3dd-52e59f2ad2b5.jfif

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным писателем Эльчином Эфендиевым. Как сообщает Report, церемония прощания с писателем проходит в Национальном театре юного зрителя. Отметим, что выдающийся азербайджанский писатель, прозаик, драматург, литературный критик и исследователь, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджана (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев скончался 3 августа 2025 года на 82-м году жизни. Фото: Заур Мустафаев Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Ilham Aliyev and Mehriban Aliyeva send wreath to farewell ceremony for People's Writer Elchin Afandiyev