О нас

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана - четвертым этапом чемпионата мира по Формуле 1.
Внутренняя политика
30 апреля 2023 г. 16:02
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1

30 апреля в Бакинском городском кольце стартовали четвертые основные соревнования чемпионата мира по Формуле-1 - Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдают за соревнованиями.

Сначала состоялась церемония открытия Гран-при.

На церемонии открытия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Государственный гимн исполнила Айсель Мамедова, представлявшая Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2018".

После церемонии открытия стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Отметим, что в гонке Формулы-1 борьбу ведут 10 команд, в каждой из которых по два пилота. Пилоты в течение двух часов совершат 51 круг по Бакинскому городскому кольцу. Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел соревнуются в команде Mercedes, Карлос Сайнс и Шарль Леклерк - в команде Ferrari, Алекс Элбон и Логан Сарджент - в команде Williams. Серхио Перес, Макс Ферстаппен ведут борьбу в команде Red Bull Racing, Ник де Врис и Юки Цунода - в Alpha Tauri, а Пьер Гасли и Эстебан Окон - в Alpine. Кроме того, в гонке в составе Alfa Romeo участвуют Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй, в составе McLaren - Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Пилоты Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен защищают спортивную честь команды Haas, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл – команды Aston Martin.

Текущий сезон чемпионата мира по Формуле-1 состоит из 24 туров. Четвертый тур Гран-при принимает Баку. Шестикилометровый трек против часовой стрелки был спроектирован известным немецким архитектором Германом Тильке. Он начинается с площади Азадлыг, огибает Дом правительства, совершает круг протяженностью 2,2 км вокруг Ичеришехер до Девичьей башни, выходит на проспект Нефтчиляр и заканчивается в начальной точке. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров. Самой узкой частью трека является участок вокруг Ичеришехер, включая 7-й и 8-й повороты, его ширина равна 7,6 метра.

Гран-при Азербайджана Формула-1 стартовал 28 апреля. В первый день Гран-при Азербайджана пилоты Формулы-1 вели борьбу в свободных и квалификационных заездах. В обоих заездах пилоты соревновались на 6-километровом бакинском треке в течение 1 часа. Пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен опередил всех соперников в свободном заезде. Гонщик Ferrari Шарль Леклерк и пилот Red Bull Racing Серхио Перес замкнули тройку лидеров. Победителем квалификационного заезда стал пилот Ferrari Шарль Леклерк. Второе место занял участник Red Bull Racing Макс Ферстаппен, третье - Серхио Перес. Благодаря этой победе пилот из Монако завоевал первый поул текущего сезона, третий поул подряд в Бакинском городском кольце. Это также его 19-е достижение в карьере.

29 апреля были организованы квалификационные гонки для спринта и соревнования по спринту. Пилот команды Ferrari Шарль Леклерк стал первым в квалификационной гонке. Пилоты Red Bull Racing Серхио Перес и Макс Ферстаппен замкнули тройку лидеров. Спринтерская гонка завершилась победой С.Переса. Ш.Леклер стал вторым, а М.Ферстаппен - третьим.

В этом году чемпионат мира стартовал 3-5 марта Гран-при Бахрейна. Следующие этапы прошли в Саудовской Аравии и Австралии. После трех этапов список пилотов возглавляет нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing. В его активе 75 очков. Второе место занимает еще один пилот Red Bull Racing Серхио Перес, который отстает от Ферстаппена на 13 очков. В пятерку лидеров также входят Фернандо Алонсо (Aston Martin) с 48 очками, Льюис Хэмилтон (Mercedes) с 40 очками и Карлос Сайнс (Ferrari) с 24 очками.

Лидером Кубка конструкторов является команда Red Bull Racing (137 очков). Aston Martin занимает второе место с 69 очками, а Mercedes - третье с 63 очками. За ними следуют команды Ferrari (37), McLaren (12), Alpine (8), Haas (7), Alfa Romeo (6), Alpha Tauri (1) и Williams (1).

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку также прошли гонки Формулы-2. В этом соревновании за первое место боролись 11 команд, каждую из которых представляли по два пилота. 28 апреля были организованы свободные и квалификационные заезды Формулы-2. Пилот Preme Racing Оливер Берман стал первым в свободном заезде. Член Hitech Исак Хаджар финишировал вторым, Куш Май из Campos Racing - третьим. Оливер Берман отличился в порядковом туре. Участник команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пурчер - третье. На следующий день в первой спринтерской гонке О.Берман опередил всех своих соперников. Его товарищ по команде Фредерик Вести завершил гонку вторым, а пилот Hitech Жак Кроуфорд финишировал третьим. Гонка Формулы-2, состоящая из четырнадцати этапов, завершится 24-26 ноября в Абу-Даби.

Азербайджан принимает соревнования Формулы-1 в седьмой раз. Первое соревнование под названием Гран-при Европы было организовано в 2016 году. Первым в этой гонке был пилот команды Mercedes Нико Росберг. Победителями соревнований, которые затем стали называться Гран-при Азербайджана, были Даниэль Риккардо (Red Bull Racing, 2017), Льюис Хэмилтон (Mercedes, 2018), Валттери Боттас (Mercedes, 2019), Серхио Перес (Red Bull Racing, 2021), Макс Ферстаппен (Red Bull Racing, 2022). В 2020 году Гран-при Азербайджана Формулы-1 не проводился из-за пандемии коронавируса.

Ежегодно азербайджанский этап чемпионата мира выигрывали разные пилоты. Непредсказуемость результата Гран-при Азербайджана делает его еще более зрелищным. Эксперты Формулы-1 назвали это "Бакинским синдромом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva watching F1 Azerbaijan Grand Prix
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxırlar

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 16:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 16:00
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
28 апреля 2023 г. 18:08
Президент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
28 апреля 2023 г. 16:15
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi