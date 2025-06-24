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Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана

Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана И Италия, и Китай являются стратегическими партнерами Азербайджана.
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 09:57
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана

И Италия, и Китай являются стратегическими партнерами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

Глава государства подчеркнул, что с Италией и Китаем подписаны декларации о стратегическом партнерстве.

"Итогом моих многочисленных визитов в эти страны стали прекрасные результаты по многим направлениям", - отметил он.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один; Китай также занимает ведущие позиции среди торговых партнеров нашей страны.

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Версия на английском языке President: Both Italy and China are strategic partners of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Həm İtaliya, həm də Çin Azərbaycanın strateji tərəfdaşlarıdır

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