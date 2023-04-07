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Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр ASAN xidmət

Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр ASAN xidmət 7 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр "ASAN xidmət".
Внутренняя политика
7 апреля 2023 г. 20:42
Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр ASAN xidmət

7 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев рассказал о работе центра.

Центр, открытие которого состоялось 10 августа 2016 года с участием президента Ильхама Алиева, оказывает гражданам услуги по различным сферам без регистрационных ограничений. За семилетний период деятельности в региональный центр поступило около миллиона обращений граждан. Кроме того, посредством мобильного автобуса "ASAN xidmət" было принято более 220 тысяч обращений граждан. Среднее количество ежедневных обращений приближается к 1000.

До сегодняшнего дня в Габалинском региональном центре "ASAN xidmət" работали 673 волонтера. За минувший период с участием волонтеров были организованы различные социальные проекты, театральные спектакли, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, благотворительные акции, экскурсии к историческим и культурным памятникам.

В ходе ознакомления был показан видеоролик, повествующий о работе центра "ASAN xidmət". Было отмечено, что в настоящее время функционируют 24 центра "ASAN xidmət". Из них 7 находятся в Баку, два - в Гяндже, два - в Сумгайыте, остальные - в Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакяне. А в Лянкаране, Сальяне и Нахчыване строятся первые центры "ASAN xidmət".

Различные государственные органы, а также частные компании и предприятия оказывают в центрах "ASAN xidmət" в общей сложности более 360 услуг. А в центрах "ASAN Komunal" 55 видов услуг оказывают "Азеришыг", "Азерсу" и "Азеригаз". На сегодняшний день в центрах "ASAN xidmət" принято около 61 миллиона обращений более чем от 8 миллионов 624 тысяч граждан. Согласно проведенным опросам мнения, коэффициент удовлетворенности граждан услугами составляет 99,8 процента.

В регионах продолжается оказание гражданам услуг в выездной форме с помощью 10 мобильных автобусов "ASAN xidmət" и мобильного поезда "ASAN Qatar". С июня 2013 года выездные услуги были оказаны более чем 2 миллионам 773 тысячам граждан.

Было сообщено, что с первого дня функционирования "ASAN xidmət" волонтеры являются компонентом данной концепции. В этом процессе участвуют более 30 тысяч волонтеров. На сегодняшний день свыше 3 300 волонтеров обеспечены работой посредством портала "ASAN Kadr".

Также было подчеркнуто, что Государственное агентство в рамках своей деятельности подписало соглашения с 16 странами и 2 международными организациями. Кроме того, из нескольких стран поступили обращения о применении опыта "ASAN xidmət". В настоящее время переговоры продолжаются.

В заключение премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə".

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and Prime Minister Irakli Garibashvili visit Gabala regional “ASAN xidmet” center
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev və Baş nazir İrakli Qaribaşvili Qəbələ regional “ASAN xidmət“ mərkəzində olublar

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