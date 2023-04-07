Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр ASAN xidmət

7 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр "ASAN xidmət".

7 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев рассказал о работе центра.

Центр, открытие которого состоялось 10 августа 2016 года с участием президента Ильхама Алиева, оказывает гражданам услуги по различным сферам без регистрационных ограничений. За семилетний период деятельности в региональный центр поступило около миллиона обращений граждан. Кроме того, посредством мобильного автобуса "ASAN xidmət" было принято более 220 тысяч обращений граждан. Среднее количество ежедневных обращений приближается к 1000.

До сегодняшнего дня в Габалинском региональном центре "ASAN xidmət" работали 673 волонтера. За минувший период с участием волонтеров были организованы различные социальные проекты, театральные спектакли, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, благотворительные акции, экскурсии к историческим и культурным памятникам.

В ходе ознакомления был показан видеоролик, повествующий о работе центра "ASAN xidmət". Было отмечено, что в настоящее время функционируют 24 центра "ASAN xidmət". Из них 7 находятся в Баку, два - в Гяндже, два - в Сумгайыте, остальные - в Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакяне. А в Лянкаране, Сальяне и Нахчыване строятся первые центры "ASAN xidmət".

Различные государственные органы, а также частные компании и предприятия оказывают в центрах "ASAN xidmət" в общей сложности более 360 услуг. А в центрах "ASAN Komunal" 55 видов услуг оказывают "Азеришыг", "Азерсу" и "Азеригаз". На сегодняшний день в центрах "ASAN xidmət" принято около 61 миллиона обращений более чем от 8 миллионов 624 тысяч граждан. Согласно проведенным опросам мнения, коэффициент удовлетворенности граждан услугами составляет 99,8 процента.

В регионах продолжается оказание гражданам услуг в выездной форме с помощью 10 мобильных автобусов "ASAN xidmət" и мобильного поезда "ASAN Qatar". С июня 2013 года выездные услуги были оказаны более чем 2 миллионам 773 тысячам граждан.

Было сообщено, что с первого дня функционирования "ASAN xidmət" волонтеры являются компонентом данной концепции. В этом процессе участвуют более 30 тысяч волонтеров. На сегодняшний день свыше 3 300 волонтеров обеспечены работой посредством портала "ASAN Kadr".

Также было подчеркнуто, что Государственное агентство в рамках своей деятельности подписало соглашения с 16 странами и 2 международными организациями. Кроме того, из нескольких стран поступили обращения о применении опыта "ASAN xidmət". В настоящее время переговоры продолжаются.

В заключение премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə".