Ильхам Алиев: “Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода”

“Сегодня я назначаю вас на должность главы исполнительной власти. Это большое доверие. Вы должны оправдать это доверие своей работой. В нашей стране проводятся коренные реформы. Эти реформы охватывают, можно сказать, все сферы. Реформы в экономической сфере, финансовом секторе, меры, связанные с прозрачностью, уже дают прекрасные результаты”.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Рустама Халилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Гаджигабульского района и Вугара Новрузова в связи с назначением главой Исполнительной власти города Нафталан.

Глава государства подчеркнул, что у нашей страны прекрасный международный имидж.: “События, произошедшие в нашей стране только в октябре-ноябре, проведенные важные мероприятия свидетельствуют о том, насколько высок международный авторитет Азербайджана и какая оказывается международная поддержка.

Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств прошел на высоком уровне, и Азербайджан принял председательство нем. На высоком уровне был проведен Саммит Движения неприсоединения, при поддержке 120 стран мы были избраны председателем этой организации и будем председательствовать в течение трех лет. В Азербайджане прошел Саммит религиозных лидеров мира и каждый из приехавших на него представителей 70 стран отмечал, что Азербайджан играет ведущую роль в этой сфере в мире

В то же время проводимые нами кадровые и структурные реформы еще более повышают международный имидж нашей страны и высоко оцениваются гражданами. По результатам последнего опроса мнений, абсолютное большинство нашего народа поддерживает и одобряет нашу политику.

Кадровые реформы будут продолжены. Реформы, проводимые в последнее время, уже дают результаты. В обществе сформировалось очень позитивное мнение о реформах и есть ожидания. Поэтому перед всеми новоназначенными кадрами ставятся конкретные задачи, и эти кадры должны их выполнять. Государственные чиновники не должны смотреть на должность как на источник дохода. Государственные чиновники должны служить народу. В этом их основная миссия, и вы тоже должны так работать”.