Ильхам Алиев: Глобальные экологические проблемы создают серьезные угрозы для будущего человечества

Ильхам Алиев: Глобальные экологические проблемы создают серьезные угрозы для будущего человечества

Изменения климата, загрязнение атмосферы и окружающей среды, засуха и опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды, продовольствия и другие подобные глобальные экологические проблемы, с которыми сегодня сталкивается наш мир, создают серьезные угрозы для существования и будущего человечества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

"Климатический кризис и вопросы экологической безопасности диктуют необходимость совместного сотрудничества государств мира, объединения усилий международной общественности на всех уровнях. Высоко оцениваю встречу влиятельных религиозных лидеров на мероприятиях СОР в соответствии с принципами инклюзивности, их озабоченность судьбой нашей планеты и решимость внести вклад в общее дело", - говорится в обращении.