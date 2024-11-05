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Ильхам Алиев: Глобальные экологические проблемы создают серьезные угрозы для будущего человечества

Ильхам Алиев: Глобальные экологические проблемы создают серьезные угрозы для будущего человечества Ильхам Алиев: Глобальные экологические проблемы создают серьезные угрозы для будущего человечества
Внутренняя политика
5 ноября 2024 г. 12:18
Ильхам Алиев: Глобальные экологические проблемы создают серьезные угрозы для будущего человечества

Изменения климата, загрязнение атмосферы и окружающей среды, засуха и опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды, продовольствия и другие подобные глобальные экологические проблемы, с которыми сегодня сталкивается наш мир, создают серьезные угрозы для существования и будущего человечества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

"Климатический кризис и вопросы экологической безопасности диктуют необходимость совместного сотрудничества государств мира, объединения усилий международной общественности на всех уровнях. Высоко оцениваю встречу влиятельных религиозных лидеров на мероприятиях СОР в соответствии с принципами инклюзивности, их озабоченность судьбой нашей планеты и решимость внести вклад в общее дело", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Global environmental problems pose a serious threat to the existence and future of humanity
Версия на азербайджанском языке Prezident: Qlobal ekoloji problemlər bəşəriyyətin mövcudluğu və gələcəyi üçün ciddi təhdidlər yaradır

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