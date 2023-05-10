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Ильхам Алиев: Гейдару Алиеву принадлежали огромные заслуги в области строительства армии

Ильхам Алиев: Гейдару Алиеву принадлежали огромные заслуги в области строительства армии Гейдару Алиеву принадлежали огромные заслуги в области строительства армии. Именно благодаря его деятельности была создана регулярная армия.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 11:36
Ильхам Алиев: Гейдару Алиеву принадлежали огромные заслуги в области строительства армии

Гейдару Алиеву принадлежали огромные заслуги в области строительства армии. Именно благодаря его деятельности была создана регулярная армия.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что в то время финансовые возможности Азербайджана были ограничены, выделять армии необходимые средства было невозможно, глава государства подчеркнул, что несмотря на нехватку средств, были предприняты очень серьезные шаги для строительства армии.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Heydar Aliyev has made outstanding contributions to the field of army building
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Ulu Öndərin ordu quruculuğu sahəsində çox böyük xidmətləri olub"

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