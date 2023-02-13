Ильхам Алиев: Эту тепловую электростанцию мы будем строить вместе с нашими иностранными партнерами

В настоящее время в мире, Европе, в том числе и в Азербайджане, большее предпочтение отдается возобновляемой энергии, и мы в этой сфере добились уже больших успехов. Тем не менее, существуют преимущества и у традиционных ресурсов, традиционных станций.

В настоящее время в мире, Европе, в том числе и в Азербайджане, большее предпочтение отдается возобновляемой энергии, и мы в этой сфере добились уже больших успехов. Тем не менее, существуют преимущества и у традиционных ресурсов, традиционных станций.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"Должен отметить, что тепловую электростанцию мы будем строить вместе с нашими иностранными партнерами. В сегодняшней церемонии принимают участие итальянские компании и министр Made in Italy. Я сердечно приветствую уважаемого гостя. В то же время в строительстве этой станции будет участвовать одна китайская компания. То есть, мы будем выполнять эту работу в рамках международного сотрудничества", – подчеркнул глава государства.