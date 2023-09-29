Ильхам Алиев: Если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие до 20 сентября, то мир не за горами

20 сентября мы сказали сепаратистам, армянской армии в Карабахе: сложить оружие, разоружиться и уйти. Так и произошло. Так что мы свое слово держим.

20 сентября мы сказали сепаратистам, армянской армии в Карабахе: сложить оружие, разоружиться и уйти. Так и произошло. Так что мы свое слово держим.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Уверен, что если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие после того провокационного заявления, что "Карабах – это Армения", сделанного премьер-министром Армении в 2019 году, вплоть до 20 сентября, то мир не за горами. Именно так мы видим будущее Южного Кавказа, будущее всего региона. Думаю, наши соседи и международные акторы будут видеть только конструктивный подход с нашей стороны", - подчеркнул глава государства.