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Ильхам Алиев: Если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие до 20 сентября, то мир не за горами

Ильхам Алиев: Если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие до 20 сентября, то мир не за горами 20 сентября мы сказали сепаратистам, армянской армии в Карабахе: сложить оружие, разоружиться и уйти. Так и произошло. Так что мы свое слово держим.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 17:08
Ильхам Алиев: Если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие до 20 сентября, то мир не за горами

20 сентября мы сказали сепаратистам, армянской армии в Карабахе: сложить оружие, разоружиться и уйти. Так и произошло. Так что мы свое слово держим.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Уверен, что если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие после того провокационного заявления, что "Карабах – это Армения", сделанного премьер-министром Армении в 2019 году, вплоть до 20 сентября, то мир не за горами. Именно так мы видим будущее Южного Кавказа, будущее всего региона. Думаю, наши соседи и международные акторы будут видеть только конструктивный подход с нашей стороны", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: If Armenian government analyzes properly events that happened until 20th of September, peace is not far away
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistan hökuməti sentyabrın 20-dək baş verən hadisələri düzgün təhlil etsə, sülh əlçatandır"

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